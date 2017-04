Espulsioni per sgambetti, insulti, entrate pericolose, atterramenti in area di rigore. Sono molteplici le tipologie di fallo che portano gli arbitri in giro per il mondo ad estrarre cartellini rossi durante le gare di calcio. In Nacional-Chapecoense, gara valida per la Coppa Libertadores, c’è stata un’espulsione quanto meno bizzarra. Al 39’ del secondo tempo, sul risultato di 3-0 per i padroni di casa, l’attaccante della Chapecoense Rossi (all’anagrafe Rosicley Pereira da Silva) si è lasciato andare ad un pressing decisamente troppo invasivo. Il centravanti col numero 7, infatti, ha messo la mano con grande foga nelle parti intime dell’ex Genoa Diego Polenta.



TOLLERANZA ZERO - L’arbitro, il paraguaiano Eber Aquino, e il guardalinee hanno quanto accaduto ed è scattato il rosso diretto per Rossi, reo di essersi comportato in modo antisportivo. La Chapecoense ha chiuso l’incontro in nove, perché in precedenza era stato cacciato anche Luiz Otávio. Fallo di frustrazione? Non è dato saperlo, ma Rossi la prossima volta ci penserà due volte prima di palpare un avversario durante una partita.



PRECEDENTE - L’intervento ricorda il precedente tra Jara e Cavani nella Coppa America del 2015, quando venne cacciato dal campo il Matador per la reazione nei confronti del cileno. Al 63esimo Cavani, già ammonito, è stato provocato dal difensore Gonzalo Jara, che gli ha toccato il sedere. In questo frangente l’arbitro non ha preso provvedimenti nei confronti del cileno. Cavani, allora, ha deciso di farsi giustizia da solo, toccando lievemente l’avversario. L’arbitro ha espulso il giocatore del Paris Saint-Germain per doppia ammonizione, ma Jara non ha più visto il campo per il resto del torneo grazie all’intervento della prova televisiva.