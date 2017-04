Una clamorosa notizia scuote il massimo campionato spagnolo, la Liga. Il, infatti, ha definitivamente. La società lascerà Balaidos, casa celeste dal 1928, per andare in un comune limitrofo. “Una decisione senza ritorno”, ha dichiarato Carlos Mourino, presidente del club galiziano., dice il numero uno del club a El Pais. Al presidente Carlos Mourino è stata fatta un’offerta da 93 milioni di euro per la maggioranza azionaria (il 66%), rifiutata dal proprietario, intenzionato a proseguire col progetto.- Nell’attuale impianto del Celta Vigo (squadra in cui milita l’ex Fiorentina Giuseppe Rossi) sono stati investiti 32 milioni di euro totali per il riammodernamento (7 per l’ultimo, ndr). Nonostante la spesa totale, il presidente Carlos Mourino vuole tenere le redini del club. “- ha dichiarato l’azionista di maggioranza del Celta al sindaco Abel Caballero -. Siamo stati trattati male, perché non dovremmo lasciare Vigo? La decisione è stata presa, è irrevocabile.”.. Tra le opzioni c'è il, sulla strada per il Portogallo, che ha offerto con entusiasmo i propri terreni per costruire il nuovo impianto della società galiziana. "Ci sono anche altre opzioni", dice intanto Carlos Mourino., ma l’addio a Vigo è ormai certo. L’azionista di maggioranza della squadra galiziana ha inoltre aggiunto che “ci sarà un nuovo impianto da 50 milioni di euro e una ciudad deportiva da 20”.