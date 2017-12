. Con gol e assist. Non una passeggiata perché è stato facile, ma proprio perché Lionel, che rende comunque tutto più facile di quello che sembra,La stella del Barcellona, decisiva, come spesso accade, nel Clasico, ha camminato per l'Il tecnico francese, per arginare la qualità dell'argentino, aveva deciso di tenere fuorimettendogli alle calcagna Mateo. E se, nei primi 45 minuti, la Pulga si è nascosta, facendo sembrare, all'apparenza, la scelta di Zizou corretta, nel secondo tempo è iniziato lo show.- Secondo i dati riportati da El Periodico, il, al. Poi, per il 10,80%, è andato al trotto, come se stesse facendoin un parco il sabato mattina; per il 4,95% ha corso e, notare bene,Corsi 8,03 chilometri, con picco di velocità di 33,59 km/h. Il tutto, condito da un gol, su rigore, un assist, senza scarpa, e altri palloni geniali non sfruttati dai compagni.