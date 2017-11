Ci sono sviluppi nella tragica vicenda di piazza San Carlo, in cui lo scorso 3 giugno, giorno in cui la Juventus è uscita sconfitta contro il Real Madrid in finale di Champions League, in seguito a ondate di panico generate tra la folla oltre 1.500 persone sono rimaste ferite ed è morta la giovane Erika Pioletti. La procura di Torino è pronta a notificare una ventina di avvisi di garanzia, rivolti a figure di vertice di Torino, oltre che a chi è stato coinvolto nell’organizzazione dell’evento. Il procuratore Armando Spataro vuole capire in primis che cosa abbia spaventato chi era presente e fare poi luce sulle lacune organizzative e gestionali dell'evento. Le ipotesi sono quelle di lesioni aggravate e omicidio colposo, secondo l'artiolo 40, che punisce le condotte omissive di chi avrebbe potuto evitare un evento dannoso. Per ora nel registro degli indagati erano stati iscritti i nomi di presidente e direttore di Turismo Torino, ente organizzatore della serata, Maurizio Montagnese e Danilo Bessone. Succesivamente alle numerose querele, è stato inserito anche il nome della sindaca Chiara Appendino.