Il numero uno della FIFA Gianni Infantino, in occasione della Sports Conference di Dubai, ha affermato: "Dobbiamo investire sulla tecnologia per proteggere il gioco. Oggi, nel 2017, in pochi secondi chiunque allo stadio o a casa può sapere se un arbitro ha commesso un errore. Spesso chi non lo capisce è l'arbitro stesso. Il VAR può essere usato in ogni parte del mondo per aiutare gli arbitri e noi stiamo andando verso questa direzione. Abbiamo anche aumentato lo sviluppo del calcio con un miliardo di dollari. Ora dovremo investire anche sulle competizioni. Per esempio abbiamo deciso di aumentare il numero delle squadre al Mondiale, non c'è crescita maggiore del partecipare ad una grande competizione. L'idea è quella di portare le squadre da 32 a 48 dal 2026".