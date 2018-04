L'infortunio di Miralem Pjanic potrebbe lasciarlo fuori causa nel match di domenica prossima contro il Napoli. Il bosniaco si è infortunato nel corso del match dello scorso week-end contro la Sampdoria e Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche dell'ex Roma. Pjanic non sarà a disposizione per il match di questa sera a Crotone e lo staff tecnico bianconero proverà a recuperarlo in vista del match di domenica sera ma senza fare follie. Ci sono ancora tappe importantissime prima della fine della stagione come i match contro Inter e Roma senza parlare della finale di Coppa Italia. Se il bosniaco non dovesse farcela contro il Napoli al suo posto giocherebbe Bentancur mentre Marchisio dovrebbe partire tra i titolari questa sera contro il Crotone.