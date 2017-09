Non si arresta la crisi del Liverpool di Jurgen Klopp che, dopo la batosta in campionato contro il Manchester City e il pareggio interno col Burnley, arriva anche l'eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Leicester. Le Foxes si sono imposte col risultato di 2-0 grazie ai gol di Okazaki e Slimani. Per quanto concerne le altre formazioni di Premier League impegnate, un gol di Dele Alli è sufficiente al Tottenham per superare il Barnsley, mentre il West Ham cala il tris contro il Bolton.



Lo Swansea passa per 2-0 sul campo del Reading, mentre lo Stoke City dell'ex interista Shaqiri viene battuto dal Bristol City. Prima vittoria e primo gol stagionale per il Crystal Palace di Hodgson, che batte l'Huddersfield grazie a Sako. Il Burnley, infine, viene eliminato dal Leeds dopo i calci di rigore.