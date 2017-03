Chi ha visto la scena in tv, non ha trattenuto le lacrime: in Inghilterra-Lituania, nella gara giocata a Wembley e valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, è sceso in campo anche il piccolo Bradley Lowery, un giovanissimo tifoso del Sunderland malato di cancro. Il bimbo, cinque anni, è entrato prima del fischio d’inizio stringendo forte la mano di Jermain Defoe, uno dei suoi idoli, come già era accaduto con la maglia dei Black Cats.



I TIFOSI AIUTANO PER LE CURE - Bradley sta combattendo il neuroblastoma per la seconda volta: i genitori hanno recuperato 800mila euro per coprire il costo delle cure di cui ha bisogno, anche grazie all'aiuto dei fan di Bradley, che attraverso un sms potevano contribuire alla sua battaglia contro il cancro. Ora potrà volare negli USA ed avere le giuste cure.