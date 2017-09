Un turno di squalifica e una multa di 5 mila franchi svizzeri per un gesto "offensivo e antisportivo". Se la cava così Dele Alli, centrocampista del Tottenham e della nazionale inglese che salterà dunque la gara di qualificazione mondiale di giovedì prossimo contro la Slovenia, tornando a disposizione di Southgate per quella con la Lituania, in programma tre giorni dopo. Alli era finito nel mirino della Fifa per il dito medio mostrato durante la gara di qualificazione a Russia 2018 fra Inghilterra e Slovacchia dello scorso 4 settembre. Il tutto era accaduto al 77', dopo un contrasto con Skrtel che l'arbitro Turpin aveva giudicato non falloso. Dalle prime immagini sembrava che il dito medio di Alli fosse rivolto allo stesso direttore di gara o al difensore avversario ma il giocatore si era difeso via Twitter dicendo che il suo destinatario era il compagno di nazionale Kyle Walker, col quale ha giocato al Tottenham fino alla passata stagione. La sua spiegazione è stata parzialmente accettata dalla Fifa ma, pur essendo quel dito medio rivolto a un compagno di squadra e non all'arbitro, resta la natura del gesto, da qui la sanzione.