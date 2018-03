Vincere 17mila sterline grazie al talento di nipote e alla fiducia in lui riposta. È accaduto al nonno di Lewis Cook, centrocampista del Bournemouth e rivelazione della Premier League con 23 presenze e 2 gol in stagione. Tre anni fa il signor Trevor Burlingham aveva scommesso 500 sterline che suo nipote sarebbe sceso in campo per la prima volta con la maglia della Nazionale dei Tre Leoni prima del suo ventiseiesimo compleanno. Obiettivo centrato con cinque anni in anticipo. A 21 anni appena compiuti, infatti, il centrocampista è entrato in campo contro l'Italia di Di Biagio nell'amichevole disputata a Wembley. Quello di Cook non è il primo caso. In passato già il padre dell’ex portiere del Liverpool, Chris Kirkland, Eddie, riuscì ad intascarsi 10mila sterline dopo che l’estremo difensore era sceso in campo nel 2006 contro la Grecia nella nazionale allora allenata dal c.t. Steve McClaren