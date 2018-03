Nella sfida di ieri sera tra Inghilterra e Italia è arrivato l'esordio con la maglia della Nazionale dei Tre Leoni di James Tarkowski, difensore 25enne del Burnley. L'apparizione costa cara al club: come rivelano i media inglesi, i Clarets dovranno pagare 500 mila sterline al Brentford. Nell'accordo per il trasferimento di Tarkowski è stata inserita infatti una clausola secondo la quale il Burnley pagheranno 1 milione per ogni presenza dal primo minuto e 500 mila per l'ingresso a gara in corso nelle partite ufficiali; stessa cosa nelle amichevoli, con 500 mila per la presenza tra i titolari e 250 mila sterline come sostituto.