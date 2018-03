Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole di domani a Wembley contro l'Italia: "Nonostante il problemino accusato Wilshere sarà pronto per la sfida di campionato con l’Arsenal. Ho una rosa di 31-32 giocatori tra i quali scegliere per andare al Mondiale. Kane? Credo tornerà presto in campo. L’Italia? E’ una nazione molto orgogliosa per quanto riguarda il calcio. Se non sono al Mondiale è per la presenza della Spagna nello stesso girone. E’ questo il motivo. Domani verranno a Wembley per giocarsela, hanno buoni giocatori e il loro allenatore prepara ogni gara nel minimo dettaglio. La loro attenzione è sempre ai massimi livelli e probabilmente verremo pressati di più rispetto alla gara dell’altra sera con l’Olanda”.