Gareth Southgate , ct dell'Inghilterra, ha parlato dopo la vittoria dei suoi per 2-0 contro la modesta Lituania: "Ci sarebbe piaciuto fare un po' di più, ma credo che in campo ci fosse una sola squadra che voleva vincere. Non è mai facile segnare contro una difesa così abbottonata. Sono contento per i due giocatori che hanno segnato: per Jermain è una grande storia, poi mi sentivo che Jamie ci avrebbe dato qualcosa in più. Penso che oggi avremmo dovuto muovere la palla più velocemente, e in generale credo che alcuni giocatori giocheranno meglio di quanto abbiano fatto oggi. Abbiamo gestito spingendo, ma senza tenere il piede premuto sull'acceleratore".