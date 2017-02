Aidy Boothroyd è stato confermato ct dell'Inghilterra Under 21. Il tecnico era stato nominato ad interim lo scorso settembre, dopo la promozione di Gareth Southgate alla guida della nazionale maggiore. L'Inghilterra Under 21 si è assicurata la qualificazione alla fase finale di quest'estate in Polonia con un 1-0 sul Kazakhstan, alla prima gara con Boothroyd in panchina. Boothroyd, che in precedenza aveva allenato Watford e Coventry, ha firmato con la Football Association (FA) fino al 2020.