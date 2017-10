Il Corriere dello Sport fa il punto sulla possibilità di vedere Roberto Inglese al Napoli già a gennaio, anticipando l'arrivo di sei mesi in maglia azzurra: "Il momento della scelta arriverà poi, quando Milik sarà pronto, nel prossimo dicembre o all’inizio di gennaio e Sarri deciderà se lanciarsi nel futuro con Inglese o aspettare che Milik torni se stesso [...] Uno, anzi due, per lanciare un messaggio simbolico a Sarri e indurlo a guardare, a capirlo, a «studiarlo», semmai ad immaginarselo in quel 4-3-3 in cui non c’è spazio per nessun altro che non sia Callejon, Mertens ed Insigne"