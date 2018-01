Il Mattino fa il punto sulla situazione Roberto Inglese-Napoli: "Nelle ultime ore, il pressing del ds clivense Romairone sull’attaccante Giannetti del Cagliari ha lasciato pensare a un sostituto in vista dell’addio di Inglese. Napoli e Chievo sono in ottimi rapporti, dunque la decisione è condivisa: anche perché c’e' di mezzo la questione Milik. Se, come confermerà nei prossimi giorni il prof. Mariani, davvero l’attaccante polacco potrà già aggregarsi alla prima squadra alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta, vuol dire che in attacco ci sarebbe un specie di overbooking. Tenendo conto che la lista deve essere di 25 calciatori".