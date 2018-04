“Una sconfitta dolorosa, non ce l'aspettavamo visto il vantaggio che avevamo". Così Andrés Iniesta dopo la sconfitta del Barcellona contro la Roma: "Non ci fa piacere, siamo delusi dell'eliminazione. Avevamo fiducia in questa stagione. La Roma aveva ben chiaro come attaccarci e non siamo riusciti a trovare una soluzione. Ultima gara in Champions con il Barcellona? Una possibilità ma non è la serata per lanciare questi messaggi".