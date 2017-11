L'Inter e il Barcellona ci hanno provato nel corso della passata estate, ma la clausola rescissoria da 40 milioni richiesta costantemente dalla Real Sociedad ha frenato ogni possibilità di affare per Inigo Martinez.



LE OFFERTE ESTIVE - Parlando in conferenza stampa il difensore classe '91 ha confermato che quest'estate non ha pensato di lasciare il club spagnolo: "Inter e Barcellona su di me? In vacanza ero molto tranquillo, me le sono godute. Io non mi sono mai visto lontano dalla Real, sono qui e qui rimango finché sarò felice e valorizzato".



PORTA APERTA - Parlando della possibilità di un addio nelle prossime stagioni Martinez non ha chiuso invece la porta: "Credo che prima o poi a qualunque giocatore capiterà che bussino alla sua porta. Non bisogna mai chiudere le porte, la vita calcistica è breve e non ci vedo nulla di strano se un giocatore vuole andare via".