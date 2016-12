Il 2016 è già andato in archivio dal punto di vista calcistico e il 2017 si apre con una Juventus che andrà a caccia del sesto scudetto consecutivo e la definitiva consacrazione in Champions League. Sono questi i principali obiettivi dei bianconeri per l’anno che sta per iniziare e per centrare tutti i traguardi Max Allegri avrà bisogno di tutti i suoi effettivi al top.

DANI ALVES – Abbiamo già parlato della ‘crisi’ che sta investendo i terzini bianconeri. Dei quattro a disposizione di Allegri, soltanto Alex Sandro ha garantito prestazioni solide durante i primi mesi della stagione con Lichtsteiner, Evra e Dani Alves che hanno dato vita a prestazioni altalenanti da settembre a oggi. L’ex Barcellona è ancora alle prese con l’infortunio alla tibia subito contro il Genoa. Il brasiliano potrebbe tornare a disposizione per il recupero dell’otto febbraio contro il Crotone. In casa Juve ci si aspetta di più dal brasiliano arrivato in estate per fare il salto di qualità in Europa. Qualche luce ma anche alcune ombre fin’ora per lui, ma dal nuovo anno la musica può cambiare.

EVRA – Anche Patrice Evra, dall’altra parte del campo, non ha mantenuto gli standard delle prime due stagioni in bianconero. L’ultima partita del 2016, la finale di supercoppa contro il Milan, ha segnato il picco minimo raggiunto da francese in maglia bianconera. C’è addirittura chi parla di un addio a gennaio visto che il contratto dell’ex Manchester United scade a giugno 2017. Evra per il momento non pensa al mercato e nel 2017 vuole rimettersi in carreggiata, qualità, personalità ed esperienza non gli mancano di certo. La Juventus ha bisogno anche di lui e Dani Alves per un 2017 da ricordare.

