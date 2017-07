L'Atalanta valuta l’ex Udinese Inler (Besiktas) proposto nelle ultime ore. Offerta di 3 milioni per l’attaccante Calazans del Fluminense, che però chiede 6. Fiducia per il rinnovo del Papu Gomez.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Udinese si inserisce nella corsa a Favilli (Ascoli). Ceduto in prestito Armenakas al Tubize.



Il Benevento, dopo Antei (Sassuolo), Djimsiti (Atalanta) e Costa (Empoli), cerca rinforzi in mediana: Cataldi (Lazio) è a un passo. Piace Memushaj (Pescara). Duello col Bologna per D’Alessandro (Atalanta).