Gökhan Inler, ex centrocampista del Napoli, oggi al Basaksehir ha parlato alla Gazzetta dello Sport:



Nel 2011 sposò il progetto di De Laurentiis: «I risultati parlano per lui. La crescita è evidente, ha vinto stando attento al bilancio. Anche se...».



Deluso da qualcosa?: «Mi sarei aspettato maggior riconoscenza quando andai via. Perlomeno un “grazie”. Provai a chiamarlo, nessuna risposta. E questo accadde anche ad altri miei ex compagni».



Il Napoli di oggi le piace?: «Gioca un calcio bellissimo e per lo scudetto non è finita: sei punti sono tanti, ma c’è ancora lo scontro diretto. La piazza meriterebbe il titolo».



Juve ancora avanti: cosa manca per colmare il gap?: «Le strutture. Il centro sportivo è migliorato ai tempi di Benitez, ma c’è ancora da fare. Stesso discorso per lo stadio, anche se il calore del pubblico diminuisce questo divario».



Alcuni, però, talvolta lo considerano un problema: «Basta saperlo gestire, se preso nel modo giusto può rappresentare un’arma vincente».