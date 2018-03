Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe esser quello di bandiera del Napoli, come Juliano e Bruscolotti. L'attaccante del Napoli vuole essere ricordato come il protagonista del terzo scudetto ed è per questo che potrebbe convincersi ad allontanare le offerte che gli arrivano un po’ da tutte le parti, Premier League in testa.