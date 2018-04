L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sulla Juventus: "Ora ci godiamo questa vittoria, sappiamo che è importante, su un campo difficile. Ce la godiamo insieme ai nostri tifosi, già so che a Napoli c'è un casino, ma siamo ancora un punto indietro".



PASSO FALSO - "Noi ora aspettiamo un passo falso, restiamo incollati e non molliamo nulla. Abbiamo fatto una grande prestazione, un gran sacrificio, giocando da squadra. Non lo facevamo da tempo, ma è quello che ci ha chiesto il mister.



PRE-GARA - "Abbiamo pensato tutta la settimana che per noi questa sarebbe stata una opportunità importante. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Tra di noi si parla nello spogliatoio, sono tre anni che lavoriamo duramente e quest'anno c'è qualche possibilità in più".