L'edizione odierna de La Repubblica riporta lo sfogo di Insigne nel post gara contro il Chievo fatto negli spogliatoi: "Perchè ce l'hanno sempre con me?". Non è la prima volta che tra Insigne ed il pubblico del San Paolo ci sono stati screzi: un episodio analogo ci fu nel gennaio del 2014, durante la gestione Benitez, quando il giocatore fu fischiato al momento della sostituzione. Maurizio Sarri ha spiegato il suo punto di vista dopo il fischio finale: "Non ho visto l’episodio incriminato. Posso ribadire che l’apporto del pubblico è stato importante. Abbiamo ricevuto una grossa mano e ci sta rumoreggiare per un gol sbagliato. Probabilmente per Insigne era un momento di stress: perdere una partita così era frustrante e lui era dispiaciuto. Eravamo ancora in svantaggio. Credo che Lorenzo ce l’avesse soprattutto con se stesso per aver sbagliato un paio di conclusioni".