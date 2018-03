"Sono felice per il gol segnato. Non meritavamo di perdere. Andiamo avanti così, ma non sono io che devo decidere, è il ct. Torno a Napoli carico: da ora in poi in campionato non dobbiamo sbagliare nulla": con queste parole, raccolte dalla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne ha commentato il suo gol con la maglia dell'Italia ed il finale di stagione con il Napoli.