L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha preso parte alla conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno contro l'RB Lipsia per i sedicesimi di Europa League: “Abbiamo tanta voglia di riscattare la prestazione dell’andata, sappiamo che non sarà facile perché dobbiamo segnare tre gol, ma se partiamo forti e con la mentalità giusta possiamo metterli in difficoltà. Noi ci proveremo fino alla fine. Stavolta lo stadio sarà pieno? A noi non interessa, dispiace che all’andata i tifosi al San Paolo non erano tanti, ma ci stanno vicini in qualsiasi situazione. Domani servirà tutt’altra partita, una grande prestazione e la giusta cattiveria, quella che siamo abituati a vedere in Europa. Per ribaltare domani il risultato servirà la migliore prestazione possibile. Tanta gente sta dicendo che noi abbiamo snobbato l’Europa League, ma non è così, non è vero. A noi piace giocare in Europa e vogliamo vincere. E’ brutto vedere il Napoli primo in classifica uscire dalle coppe, noi vogliamo passare. Se sarò in campo? Io vorrei giocare tutte le partite, ma è il mister che decide. Domani però non conterà il singolo, ma la squadra e la voglia di voler passare il turno a tutti i costi. All’andata siamo scesi in campo approcciando male il match. Milik? Sta tornando. Domani non ci sarà, ma in questo finale di stagione ci darà una grossa mano perché è un grande attaccante e ci darà soluzione diverse in avanti”.