L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne ha dichiarato a Premium Sport dopo la vittoria per 2-1 nell'anticipo di campionato con il Milan: "E' stata una grande vittoria contro una grande squadra come il Milan. Noi ci abbiamo messo grinta e cuore, poi i tifosi ci sono sempre vicini e noi li ringraziamo sempre e cercheremo di non deluderli. Scudetto possibile? Sappiamo che possiamo fare grandi cose quest'anno, stiamo dando il massimo e speriamo che basterà".



"Il Napoli per dimenticare la panchina in Nazionale? A me è dispiaciuto di più non andare al Mondiale rispetto a non aver giocato. Non voglio fare polemica, ho accettato le scelte del mister. Per il CT quegli erano gli uomini giusti, ma io sono stato orgoglioso di far parte di quel gruppo. Dispiace molto, ma ora devo pensare al Napoli".