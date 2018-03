L’Inter in questa sosta per le nazionali ha messo in azzione tutti i suoi osservatori per seguire le partite più interessati sul suolo europeo. Come scrive Tuttosport, il ds Ausilio ha deciso di monitorare dal vivo due giocatori che nelle ultime settimane sono finiti al centro delle cronache di mercato nerazzurre, ovvero Stefan de Vrij, di fatto già nerazzurro essendo in scadenza di contratto con la Lazio e avendo detto sì all’offerta dell’Inter, e Kevin Strootman, uno degli obiettivi principali per il centrocampo della prossima stagione. Gli osservatori nerazzurri sono stati avvistati venerdì sulle tribune dell’Amsterdam Arena per Olanda-Inghilterra, ma anche ieri sera a Ginevra in occasione di Portogallo-Olanda. Nella prima occasione de Vrij e Strootman hanno giocato titolari nella partita persa dall’Olanda per 1-0, mentre ieri sera entrambi sono partiti dalla panchina. Un occhio di riguardo anche per Memphis Depay (titolare in entrambi i match) del Lione. L'esterno d'attacco si è rilanciato in questa stagione ed è nel mirino del Milan, alla ricerca, come l'Inter, di un attaccante esterno.