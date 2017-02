Benega lontano dall'Inter, si può. Senza aspettare l'estate. La notizia è rilanciata da Estadio Deportivo, il centrocampista argentino potrebbe lasciare Milano e l'Italia, destinazione Cina, prima della fine di febbraio, quando chiuderà il calciomercato dei club della Chinese Super League. Ad accoglierlo, dall'altra parte del mondo, il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che viste le difficoltà ad arrivare a Kalinic, sta valutando altri obiettivi e punta forte al Tanguito, oggetto misterioso della stagione nerazzurra.



25 MILIONI... - Ufficialmente l'ex Siviglia è ai box per una distorsione al ginocchio, ma secondo la stampa spagnola l'assenza contro l'Empoli potrebbe nascondere un intreccio di mercato. Se l'affare andrà in porto l'Inter incasserà una cifra vicina a 25 milioni di euro, per l'argentino è pronto uno stipendio vicino agli 8 milioni di euro netti a stagione. In questa stagione Banega ha giocato, tra campionato e coppe, 24 partite, con due gol all'attivo.