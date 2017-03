L'Inter spinge per arrivare a Radja Nainggolan. Il club nerazzurro ha individuato nel talento belga il rinforzo ideale per la prossima stagione ritenendolo adatto a qualunque manager si siederà in panchina. Il ds Piero Ausilio ha da tempo il centrocampista della Roma nel mirino e, secondo Tuttosport, sono 3 le vie che porterebbe più agilmente Nainggolan a Milano.



LA CARTA BROZOVIC - L'Inter in estate proverà a compensare, almeno in parte, gli esborsi già programmati per rinforzare la rosa. Il nome di Marcelo Brozovic è in cima alla lista dei partenti e se non arriverà un'offerta monstre dalla Premier League (il Tottenham è interessato), il club nerazzurro proverà ad abbassare le richieste economiche della Roma con l'inserimento proprio di Brozovic nella trattativa.



IL MERCATO ASIATICO - Nainggolan, inoltre, è considerato in parte anche una chiave per ampliare il brand nerazzurro in Asia. Il centrocampista belga ha origini indonesiane ed è un vero e proprio idolo in quella parte di mondo. L'Inter conta di recuperare gran parte dell'investimento che servirà per portarlo a Milano proprio dalla vendita dei diritti d'immagine del calciatore e del merchandising fra Cina e Oceania con un ritorno economico per la parte commerciale importantissimo.



CONTE E RADJA - In un'intervista concessa ai microfoni di Sky in Inghilterra, Nainggolan ha svelato un retroscena di mercato: "Ho parlato con Conte, il Chelsea era veramente interessato e mi voleva prendere. Datemi il sole e andrò a giocare in Premier League. Appena si riaprirà il mercato ne riparleremo". Già Conte, non a caso uno dei principali candidati, insieme a Simeone, per allenare l'Inter della prossima stagione. Il tecnico salentino ha indicato in Nainggolan il suo obiettivo numero uno e, se arriverà all'Inter, sarà questa la sua richiesta più importante sul mercato che Suning non potrà disattendere.