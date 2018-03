33 milioni di euro. Questa l’offerta giunta in corso Vittorio Emanuele via mail dal Manchester United per Ivan Perisic. Cifra giudicata eccessivamente bassa dall’Inter, quasi irriverente vista la situazione estiva dei nerazzurri, alla ricerca di cash per questioni di bilancio. Per trattenere il croato a Milano è servita anche l’opera di convincimento di Luciano Spalletti, che viste le prestazioni del croato da due mesi a questa parte, sarebbe giustificato a pentirsi per aver profuso tale sforzo persuasivo.



PERISIC INSUFFICIENTE - Quello che appariva come un grandissimo affare a giugno, sembra un’occasione persa a undici giornate dalla conclusione del campionato. Perisic è sparito dal campo, non in senso fisico ma mentale. Limitato al compitino, sembra quasi misurare gli sforzi e anche contro il Napoli non ha invertito la tendenza dell’ultimo lunghissimo periodo, che lo vede estraneo al gioco e al gol. Perisic non è più decisivo, ma ancora peggio, non è neanche più sufficiente.



SPERANZA MONDIALE - L’ex Wolfsburg è in seria discussione ma a giugno ci sarà ancora qualcuno disposto a investire almeno una trentina di milioni? La società di corso Vittorio Emanuele spera nel Mondiale e dovesse ripresentarsi una buona occasione, difficilmente ci sarà ancora qualcuno che chiederà a Perisic di rimanere a Milano.