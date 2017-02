Suning non pensa al passato, ha già dimenticato Inter-Juventus e guarda al futuro e al prossimo mercato estivo che dovrà regalare grandi colpi per riportare in alto l'Inter. Di fatto la proprietà nerazzurra ha già dato mandato ai propri dirigenti di perfezionare 4 acquisti di primissimo piano, uno per reparto, che completino una rosa già ritenuta competitiva.



DA RICARDO RODRIGUEZ A MANOLAS - Un terzino, un difensore centrale, un centrocampista e un esterno d'attacco. Sono questi i ruoli in cui l'Inter ha già individuato le proprie priorità. Secondo Tuttosport per la difesa il nome è quello di Kostas Manolas con cui servirà trattare con la Roma. Sulle fasce il club nerazzurro verserà nelle casse del Wolfsburg la clausola rescissoria da 22 milioni di euro per Ricardo Rodriguez.



SOGNI ITALIANI - Per il centrocampo il sogno si chiama Marco Verratti (l'alternativa è la sfida alla Juve per Tolisso), centrocampista che il PSG non vuole liberare, ma che da italiano, sogna il ritorno nel bel paese. Proprio un colpo italiano è ciò che sta pensando l'Inter anche per l'attacco dove uno fra Domenico Berardi e Federico Bernardeschi arriverà per rinforzare la batteria degli esterni.