I calciatori di oggi non valgono quelli di ieri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come dal punto di vista tecnico ci sia molto da ridire nell'osservare partite del nostro contemporaneo calcio.



“Prima o poi bisognerà pur dirlo: i calciatori di oggi valgono, per qualità tecniche e atletiche, la metà di quelli di ieri. Non si possono spiegare altrimenti gli errori madornali che condiscono le partite di Serie A o di Coppa Italia: gente che fallisce elementari stop; centrocampisti che, anziché impostare, toccano il pallone all’indietro e rallentano la manovra; attaccanti che sbagliano gol che neanche i bambini fallirebbero. Milan e Inter s’incaricano di confermare questa teoria della pochezza. D’altronde se mancano quelli che dovrebbero inventare, che cosa ci si può aspettare? Non si dimentichi, a proposito del calcio di ieri e del calcio di oggi, che Joao Mario è stato valutato e pagato 40 milioni di euro: ma Roberto Baggio, Zola o Mancini quanto costerebbero? Trecento o quattrocento milioni, facendo proporzioni al ribasso...”