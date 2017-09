L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia il brutto primo tempo giocato dall'Inter a Bologna.



"Quarantacinque minuti a prendere sberle e per fortuna dell’Inter solo una ha lasciato davvero il segno, quella di Simone Verdi che dopo mezz’ora di dominio bolognese ha tagliato in due il centrocampo interista, colpevolmente assente (Vecino, che lo inseguiva, ha rallentato), come colpevole è stato Skriniar che ha rinculato invece di attaccarlo, da 20 metri Verdi ha fatto schioccare il suo sinistro, traiettoria a uscire che invece è entrata. Uno a zero per il Bologna, risultato stretto per le occasioni ma soprattutto per il gioco della squadra di Donadoni".