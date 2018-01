Non solo Rafinha e Lisandro Lopez. Il mercato dell'Inter é in pieno fermento sia in entrata che in uscita e i due direttori Piero Ausilio e Walter Sabatini sono costantemente all'opera per provare ad accontentare un Luciano Spalletti sempre più irritato dall'ostruzionismo della proprietà cinese Suning. L'allenatore nerazzurro vuole un top a centrocampo e Ramires resta l'obiettivo principale.



RAMIRES DIFFICILE - Che l'Inter stia trattando il centrocampista brasiliano é noto da tempo. L'ostruzionismo di Suning e i problemi legati al suo ingaggio da circa 10 milioni annui anche. Sabatini sta provando in contemporanea sia ad acquistare un nuovo centrocampista per il Jiangsu Suning, sia a piazzare due esuberi come Joao Mario e Gabigol per far spazio salariale per il suo cartellino, ma l'ipotesi che l'affare sfumi é ora molto alta.



5 ALTERNATIVE - Per questo motivo secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter sta guardando al mercato dei centrocampisti alla ricerca di alternative e ha individuato 5 obiettivi difficili, ma trattabili. Il primo é il sempre verde William Carvalho dello Sporting Lisbona, poi c'è Manuel Fernandes della Lokomotiv Mosca che però è stato virtualmente tolto dal mercato. Dall'Atletico Madrid piace Thomas (pista complicatissima) e infine in Ligue 1 ci sono i due profili di Cyprien del Nizza e l'ormai noto Yves Bissouma del Lille. Tutti obiettivi trattabili ma per cui per ora i club non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto L'Inter lavora, sperando che l'affare Ramires riesca a sbloccarsi.