L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Federico Chiesa e spiega come l'Inter sia pronta all'assalto nonostante il calciatore e la Fiorentina siano ormai vicini a un accordo per il rinnovo del contratto.



“In realtà il vero assalto, quello che potrebbe far vacillare la Fiorentina e il giocatore, arriverà a primavera da un altro club. Spalletti e l’Inter considerano il giovane Federico una pedina chiave per il progetto di crescita nerazzurro. L’esterno d’attacco ideale per completare il reparto insieme a Perisic e Candreva. Tra l’altro Chiesa ha dimostrato di saper garantire un rendimento di alto profilo esibendosi su entrambe le fasce. Il diesse Ausilio da tempo ha cominciato a sondare il terreno per capire su quali basi lanciare l’attacco. L’Inter presenterà un’offerta vicino ai cinquanta milioni più un contratto di cinque anni all’attaccante con cifre ovviamente più alte rispetto a quelle che gli garantirà tra poche settimane la Fiorentina. I nerazzurri sperano di poter ridurre la parte in contanti inserendo una contropartita tecnica. Ma Ausilio è pronto anche a presentarsi a Corvino con tutti contanti”.