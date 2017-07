FANTACALCIOMERCATO

è atterrata in Cina dove è stata accolta da un bagno di folla. Tanti gli autografi firmati, con foto e sorrisi regalati ai tifosi. Sorriso che ha però a metà Lucianoil quale si è visto costretto a convocare per la tournèe anche molti esuberi.senza considerare anche Davide, rimasto in Italia perchè infortunato e, ancora in vacanza. L'Inter ora è chiamata anche a vendere e snellire un organico fin troppo numeroso.ha programmato da tempo almeno 3 cessioni importanti. La prima è quella di, per cui il Siviglia non vuole ancora accontentare la richiesta di 13 milioni di euro. La pista si sta sempre più raffreddando e ora gli incontri con l'agente Fali Ramadani lo stanno spingendo verso altre destinazioni. La seconda era quella diper cui prima si era fatto sotto il Tigres, poi il Boca Juniors e infine il Trabzonspor. Per il cileno il problema rimane l'ingaggio da circa 2 milioni di euro, che i club finora non hanno mai voluto soddisfare. Il terzo èche ha prima rifiutato Huddersfield e Genoa e ora non è convinto dell'ipotesi West Bromwich Albion. Anche per lui l'Inter ha già detto sì ad offerte da 5,5 milioni di euro, ma il giocatore, che ne percepisce circa 3 non vuole abbassare un accordo che è in scadenza nel 2019.Altri due giocatori il cui futuro ad oggi è ancora in bilico sono sicuramente. Difficilmente entrambi lasceranno l'Inter nel corso dell'estate, ma è comunque ancora lontana l'ipotesi di una cessione anche soltanto per uno di loro.ma i 20 milioni richiesti dal club nerazzurro hanno congletato la trattativa.a cui l'Inter lo darebbe anche in prestito con diritto di riscatto pur di non bruciare un investimento che a bilancio pesa ancora 20 milioni. A non essere convinto, in questo caso, è il francese, che aspetta opzioni definitive per la sua carriera.Ma il gruppo degli esuberi è ricco anche di altri giocatori. Sotto contratto con l'Inter e presenti in tournèe, infatti, ci sono ancoraa cui si dovrebbe aggiungere anche. Per gli ultimi tre sono arrivate solo proposte di prestito o timidi sondaggi. Biabiany è un'idea per il Genoa, Santon per la Fiorentina e Nagatomo per la Sampdoria, ma è l'Inter che sta provando a proporli in trattative per altri giocatori che dovrebbero poi arrivare a Milano. Gabigol, invece, è pronto a dire addio all'Inter in prestito. Lui vorrebbe tornare in Brasile, ma l'Inter vuole prestarlo in Europa. Dopo il no di Lille, Porto e Las Palmas l'agente Wagner Ribeiro è ancora alla ricerca di una nuova destinazione.