Il centrocampo dell'Inter ha perso ieri la bellezza di 65 palloni. Questo il dato pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia gli errori nerazzurri in mediana.



“Il centrocampo dell’Inter brilla per palloni persi. La classifica è imbarazzante: Joao Mario 8; Vecino 16; Borja Valero 8; Gagliardini addirittura 21, Brozovic 12. Se questi sono coloro che devono inventare, ricamare, costruire... In 120 minuti di sfida Icardi tocca la miseria di 19 palloni. Un po’ sarà colpa sua, perché non detta il passaggio, ma un po’ sarà anche colpa di chi non lo cerca o di chi non riesce a raggiungerlo con un passaggio che possa definirsi tale”.