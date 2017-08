#InterIsComing. Domenica inizia il campionato e a San Siro arriva la Fiorentina. Il club nerazzurro ha acquistato ben 8 pagine sull'edizione odierna di un quotidiano sportivo nazionale per pubblicizzare la campagna abbonamenti, la vendita dei biglietti allo stadio e il tesseramento negli Inter Club.



ZANETTI - Con una lettera firmata dal vicepresidente Javier Zanetti: "Essere tifosi dell'Inter vuole dire innanzitutto sentirsi parte di qualcosa di grande, di un mondo difficilmente spiegabile a parole. Entrare a far parte della famiglia nerazzurra è un privilegio, rispettarla e onorarla ogni giorno un dovere. In questi anni non avete fatto altro che dimostrare un attaccamento senza eguali ai nostri colori, al nostro stadio, alla nostra storia. Veniamo da città diverse, da contintenti diversi, ma abbiamo tutti lo stesso sangue, noi interisti. Siamo differenti dagli altri per natura, ,ma uguali tra di noi nonostante tutto: questa è la nostra forza, questo è ciò che ci rende unici. Ci attende una stagione decisiva, nella quale vogliamo dimostrare di essere uniti, grazie a quella forza che ci farà sempre essere competitivi; per tornare protagonisti, per rendervi ancora più orgogliosi, per ripagare tutta la fiducia che ci avete sempre dimostrato. Siamo tutti parte della squadra più bella del mondo. Ecco perché sappiamo che vi troveremo al nostro fianco, anche quest'anno. Non vediamo l'ora di ricominciare, insieme a voi".



SPALLETTI - L'allenatore dell'Inter punta sul senso di appartenenza: "Senza non possono esserci vittorie. E' più importante mettere il gruppo di fronte ai problemi da risolvere, che imporre soluzioni. Io ho chiara la strada da fare, il come farla è una scelta da condividere con tutta la squadra perché ognuno possa sentirsi ogni giorno responsabile di quello che sarà il nostro destino. Mi ha colpito l'amore dei tifosi. Da loro mi aspetto che abbiano la piena consapevolezza che qualsiasi obiettivo richiederà uno sforzo massimo sotto tutti gli aspetti e quindi anche per quel che riguarda il loro incitamento. Cercare di lottare fino in fondo per il quarto posto deve essere l'obiettivo comune del mondo interista e dovremo stare il più possibile uniti se vogliamo sperare di raggiungerlo!".