Con l'operazione dei bond l'Inter diventerà autosufficiente rispetto alla proprietà di Nanchino, e non è detto sia una brutta notizia visto quanto è legata Suning (troppo, dal nostro punto di vista; in modo normale, secondo il loro) ai diktat statali: con l’immissione sul mercato dei bond l’Inter ha avuto un’infusione di cassa di 82 milioni, con cui farà fronte alle spese correnti, e le è stata aperta anche una linea di credito di 50 milioni per le varie emergenze, ad esempio come paracadute in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Come scrive La Repubblica, gli 82 milioni dunque non saranno spesi per il mercato di gennaio, come ormai ha appreso Spalletti dai plenipotenziari cinesi. A gennaio margini ristretti dunque, per ora si lavora sulle ipotesi di Alex Teixeira e Ramires che giocano nel club cugino dello Jiangsu, e Pastore o Mkhitaryan in prestito ma solo se uscisse Joao Mario.