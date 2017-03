Al Sant'Elia una buona Inter si libera agevolmente del Cagliari e l'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come la trasferta sarda sia stata anche l'occasione buona per sfatare alcuni tabù che resistevano da tempo.



"Mezz’ora di equilibrio, poi solo Inter. Succede spesso qui al Sant’Elia, quando arriva una grande il Cagliari si inchina. Ha preso cinque gol anche ieri, come contro la Fiorentina e il Napoli, lasciando la stessa sgradevole sensazione alla sua gente, quella di un’arrendevolezza che non si può giustificare in nessun modo. L’Inter ha calpestato l’anima debole del Cagliari, l’ha battuto in fondo al primo tempo, l’ha tramortito a inizio ripresa e poi si è dedicata alla risoluzione di alcuni suoi tabù, come il gol di Icardi in trasferta dopo cinque mesi e mezzo e la prima rete in Serie A di Gagliardini. Cinque gol, due traverse, un’altra mezza dozzina di occasioni, ventidue tiri, dieci nello specchio, tredici da dentro l’area, l’Inter ha spadroneggiato per un’ora intera. Il Milan è di nuovo scavalcato e l’Atalanta, frenata in tarda mattinata dalla Fiorentina, adesso è solo a un punto di distanza. La zona-Champions resta a -6 dove c’è il Napoli, ma domenica è in programma lo scontro diretto con la squadra di Gasperini e a fine aprile con la squadra di Sarri, tutt’e due a San Siro. Insomma, la corsa è aperta per entrambi gli obiettivi e le ambizioni dell’Inter cinese trovano linfa in partite come quella di Cagliari".