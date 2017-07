Via Banega, Medel e Brozovic, e con l'offerta giusta potrebbe partire anche Kondogbia. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la linea di mediana dell'Inter si prepara ad una grande rivoluzione.



"Via Banega, Medel è in partenza, e l’intenzione dell’Inter è quella di cedere pure Marcelo Brozovic. In mezzo al campo sarà rivoluzione. Sicure conferme solo per Gagliardini e Joao Mario, con il secondo blindato più che altro dall’esagerato investimento (oltre 40 milioni di euro) della scorsa estate. Kondogbia? Spalletti ci vuole lavorare su, sono infatti importanti i margini di miglioramento del 24enne francese, ma un’offerta sopra i 25 milioni darebbe immediatamente il via alla trattativa in uscita".