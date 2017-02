AAA terzini cercasi. Oltre al difensore centrale l'Inter è al lavoro per rinnovare le corsie difensive. In mezzo, per fare coppia con Miranda, la scelta è caduta di Manolas, che ha superato Marquinhos nelle gerarchie. Con il greco c'è già un accordo di massima sull'ingaggio, 3 milioni di euro netti più bonus, ora Ausilio deve trovarlo con la Roma, che si è destinata a perderlo e spara alto per il suo cartellino. Il tempo per trattare c'è, così come non manca quello per visionare ancora Ricardo Pereira, l'ultima idea per il ruolo di terzino destro.



MIGLIORE DI FRANCIA - Il portoghese classe 1993, di proprietà del Porto ma attualmente al Nizza, è stato segnalato dagli scout nerazzurri, presenti frequentemente sugli spalti dell'Allianz Arena Riviera nelle ultime settimane. Quantità e qualità sulla fascia, il nazionale lusitano è considerato da più parti il migliore esterno difensivo della Ligue 1, davanti a Rafael del Lione, motivo per il quale è diventato uomo-mercato. Il Porto si frega le mani, Ricardo Pereira piace a Liverpool, Manchester United e Juventus. La clausola è di 25 milioni di euro, ma c'è margine per trattare.