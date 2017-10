Roberto Pruzzo, dai microfoni di Radio Radio, parla dell'Inter e del mercato di gennaio: "Per fortuna non ha le coppe, credo che potrà tenere per un po'. Davanti i tre sono molto forti, la coppia centrale è affidabile. Miranda ha fatto bene, Handanovic è un grande portiere, al di là dell'errore di ieri. Non penso abbia grandi riserve, come ha cambiato qualcosa è peggiorata molto. Il partito comunista gli darà una mano a gennaio".