Non è ancora a pieno servizio, ma quando impiegato Rafinha non perde occasione per dimostrare come per tecnica e classe sia un calciatore superiore alla media. Questo è quanto spiega il Corriere dello Sport.



“Un giocatore di livello superiore, che ha già incantato e conquistato San Siro. È questa la sensazione che Rafinha ha regalato a chi ha assistito a Inter-Bologna. Qualità sopra la media, rapidità, freschezza, ma anche coinvolgimento e spirito di gruppo, visto come ha festeggiato il gol vittoria di Karamoh assieme ai compagni, ma anche come li ha caricati ed esortati fino al fischio finale. Insomma, gennaio ha portato un gioiello a Spalletti. Un gioiello, però, ancora da curare e lucidare prima di poterlo esibire per 90', ma intanto, anche in mezz'ora, può già fare la differenza”.