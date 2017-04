Tutti a rapporto da Jindong Zhang. Dopo essere arrivato ieri a Milano, il proprietario dell'Inter si recherà questa mattina, insieme al figlio Steven, alla Pinetina, dove parlerà con la squadra e cercherà di stimolarla in vista del big match di questa sera, contro il Napoli. Il numero uno di Suning avrà anche occasione di incontrare Stefano Pioli - a cui a fine stagione potrebbe offrire la panchina del Jiangsu - , Piero Ausilio e Giovanni Gardini, rispettivamente direttore sportivo e chief football administrator.



CONTATTO CON ORIALI - Un faccia a faccia utile per gettare le basi del futuro, dalla scelta del prossimo allenatore alle linee-guida del mercato. Ma in queste ore Zhang avrà anche un contatto diretto con Gabriele Oriali, individuato come la figura giusta da inserire in società, pronto a tornare, ma solo con ruolo esecutivo e non come uomo-immagine, dopo l'addio del 2010.