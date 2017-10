Posticipo ad alta tensione per la 11esima giornata di Serie A, l'Inter va a Verona per affrontare l'Hellas con un obiettivo ben preciso: vincere per riprendersi il secondo posto solitario e scrivere la storia. Con un successo al Bentegodi infatti Spalletti potrebbe stracciare il record di Mourinho: i nerazzurri salirebbero a 29 punti , quota mai toccata dopo 11 giornate da quando la vittoria garantisce i tre punti (dalla stagione '93-'94); il massimo finora è stato toccato appunto dallo Special One nell'anno del Triplete (2009/10). Meglio di Simoni, Mancini e Stramaccioni (27), Spalletti a un passo dall'impresa ma per farlo ha bisogno di ritrovare i gol di Mauro Icardi.



SPENTO IN TRASFERTA - Una frase che sembra paradossale, visti i cinque gol rifilati a Milan (3) e Sampdoria (2), ma che trova conferma nei numeri in trasferta: come evidenzia La Gazzetta dello Sport infatti il capitano dell'Inter non segna su azione in trasferta da oltre due mesi, ultima volta la doppietta alla Roma lo scorso 26 agosto. In mezzo solo il rigore di Bologna, un bottino esiguo se paragonato con lo score casalingo: a Verona non solo il record di punti dunque, i nerazzurri sperano di trovare un Icardi 'formato San Siro' per continuare la caccia al Napoli e ricacciare indietro Juve e Lazio.