Passa il tempo e de Vrij non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con la Lazio, in scadenza a giugno. Spettatrice decisamente interessata è l'Inter. Perché, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri da mesi ormai hanno in mano un accordo con de Vrij per i prossimi cinque anni (2023) a circa 4 milioni d'ingaggio. La prospettiva di acquisire a costo zero uno dei migliori difensori d'Europa ingolosisce l’area tecnica nerazzurra che offrirebbe a Spalletti un ricambio di primissimo livello a Miranda il cui futuro sembra sempre di più lontano da Milano dopo il Mondiale.



In queste settimane le diplomazie sono chiamate a lavori supplementari. Da un lato la Lazio che insiste con il giocatore per allungare di un anno – fino al 2019 – con opzione automatica per il successivo in caso di raggiungimento della Champions, aumentando l'ingaggio a 2,5 milioni e inserendo una clausola da 25 milioni. Dall'altro l'Inter che osserva, aspetta e spera nel vero senso della parola. La possibilità regolamentare di depositare ora il contratto ci sarebbe, ma de Vrij non ha intenzione di 'lavorare' sotto traccia.