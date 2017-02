Cresce la popolarità del marchio Inter in Cina grazie all'operato del gruppo Suning e quello che si prospetta nei prossimi mesi sarà un'espansione "di Stato". Secondo quanto annunciato oggi da Milano-Finanza, Suning è vicinissima a firmare un accordo di collaborazione con la Pechino Bayi, prestigiosa università statale cinese.



LA CRESCITA IN CINA - La Pechino Bayi è di fatto la scuola più prestigiosa del paese che forma la classe militare cinese e che ha visto, fra gli altri, anche lo stesso presidente Xi Jinping fra i propri iscritti. L'Inter legherà all'università la propria Accademy cinese. L'obiettivo? Insegnare calcio a tutti gli iscritti dell'istituto, formare nuove figure professionali e insegnari il know-how necessario a sviluppare il calcio nel paese.



ACCORDO ANCHE COMMERCIALE - Se l'affare andrà in porto rappresenterà un punto di svolta anche a livello commerciale. Di fatto l'accordo significherebbe che il governo cinese ha scelto l'Accademy dell'Inter (attiva sul territorio da solo due anni) per provare a rilanciare il calcio in vista della candidatura per i Mondiali 2026. L'Inter avrà anche degli importanti guadagni economici, dato che diventerebbe ufficialmente uno dei principali partner del governo cinese.