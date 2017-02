È partito piano, uscendo anche dalla formazione titolare. Sembrava arrivato, dopo poco più di un anno, alla fine della sua storia con l'Inter. Invece, con il passare delle settimane, Ivan Perisic è riuscito a riprendersi il ruolo fondamentale che aveva la scorsa stagione. La svolta è arrivata con l'esonero di Frank de Boer, l'allenatore con cui l'esterno croato non aveva legato e per cui aveva già dato mandato ai suoi agenti per informarsi su eventuali possibilità di trasferimento a giugno.



A TUTTA FASCIA - Con Pioli, però, tutto è tornato al suo posto. L'Inter ha ripreso a vincere e Perisic a segnare, fare assist e arare la fascia sinistra. Come in occasione della partita di Coppa Italia contro la Lazio quando, dopo l'espulsione di Miranda, l'allenatore nerazzurro ha tolto Ansaldi per inserire un difensore - Medel - e lasciare tutta la fascia al croato ex Wolfsburg. Che è riuscito non solo a far male in attacco, ma anche a coprire difensivamente su Felipe Anderson.



ORA IL RINNOVO - Grandi prestazioni che sottolineano come Perisic meriti quel rinnovo che si aspettava già la scorsa estate. Dall'arrivo in società di Suning, i nerazzurri hanno dimostrato di avere fondi quasi illimitati per il mercato e per blindare i propri uomini migliori. Dopo Icardi e Brozovic, ora è il turno di Perisic.



@marcodemi90